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Борис Игнатьев: «Локомотиву» нужен мощный форвард

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением, какие позиции нужно усилить московскому «Локомотиву» в зимнее трансферное окно.

Источник: ФК «Локомотив»

«Локомотиву» в зимнее трансферное окно нужно подписать настоящего нападающего, не всё благополучно в обороне. Отсюда такое нестабильное выступление в концовке РПЛ перед паузой. «Локомотиву» нужен мощный форвард, который может поставить жирную точку в штрафной площади. Учитывая, что в команде много талантливой молодёжи, рассчитываю, что они сформируются как личности и мужики и будут проявлять себя уже по-другому«, — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

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