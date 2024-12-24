Борис Игнатьев: «Локомотиву» нужен мощный форвард

«Локомотиву» в зимнее трансферное окно нужно подписать настоящего нападающего, не всё благополучно в обороне. Отсюда такое нестабильное выступление в концовке РПЛ перед паузой. «Локомотиву» нужен мощный форвард, который может поставить жирную точку в штрафной площади. Учитывая, что в команде много талантливой молодёжи, рассчитываю, что они сформируются как личности и мужики и будут проявлять себя уже по-другому«, — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.