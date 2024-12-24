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В «Локомотиве» назвали главную задачу на зиму: «Сохранить Лешу Батракова»

Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов рассказал о главной задаче клуба на зимнюю паузу в чемпионате и Кубке России.

Источник: fclm.ru

После осенней части сезона «Локомотив» занимает 5-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков в 18 матчах.

«Считаю, что выступление в первом круге успешное, учитывая все наши изменения в этом году. Подведем итоги года предварительно 27 декабря. Конечно, главной задачей для нас является сохранение молодежи. В первую очередь, Леши Батракова. Что касается переговоров о его новом контракте, то все пока на прежнем уровне», — заявил Филатов в интервью ODDS.ru.

В нынешнем сезоне 19-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 23 матча, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.

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