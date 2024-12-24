В «Локомотиве» назвали главную задачу на зиму: «Сохранить Лешу Батракова»

«Считаю, что выступление в первом круге успешное, учитывая все наши изменения в этом году. Подведем итоги года предварительно 27 декабря. Конечно, главной задачей для нас является сохранение молодежи. В первую очередь, Леши Батракова. Что касается переговоров о его новом контракте, то все пока на прежнем уровне», — заявил Филатов в интервью ODDS.ru.