Экс-футболист сборной России владеет «половиной Питера». Сколько Денисов вложил в недвижимость, а на чем прогорел

Когда перешел в «Анжи», у меня была зарплата в клубе плюс доход от недвижимости. И я получал 37, 38, а в один месяц было 39 миллионов. Но я этих денег не видел. У меня были кредиты на 200 миллионов. И я всегда вкладывал, вкладывал. И к концу карьеры у меня получилось неплохо".