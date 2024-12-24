Экс-футболист сборной России владеет «половиной Питера». Сколько Денисов вложил в недвижимость, а на чем прогорел

Футболисты высокого уровня за карьеру зарабатывают приличные деньги. И встает вопрос: как правильно их использовать, чтобы потом не потерять все, что получил. Многим памятна история Александра Кержакова, который доверился знакомому по сборной России Ивану Саенко и вложился в нефтеперерабатывающий завод — а в итоге потерял огромные суммы.
А вот партнер и друг Кержакова Игорь Денисов вовремя понял, куда стоит вложиться. Его историю в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну вспомнил экс-футболист ЦСКА, «Локомотива», «Сатурна» и «Краснодара» Руслан Нахушев.
— Олежка Власов рассказывал — когда Гарик зарабатывал большие деньги в «Анжи» и «Динамо», он скупил половину Питера: квартиры, офисы, разные помещения. В то время вообще было можно вкладываться в «кирпич». Евсиков, Попов и Мандрыкин, с которыми мы вместе были ЦСКА, купили себе несколько квартир и потом сдавали. Сейчас рынок жилья не такой подвижный — на аренде много не заработаешь. А вот коммерческая недвижимость по-прежнему в почете.
Сам Денисов рассказывал Нобелю Арустамяну, что не сразу понял, куда лучше вкладываться. "Сначала хотел строить деревянные дома, перепродавать их. Но прогорел. Потом отдал инвестировать деньги — прогорел. Тогда я думал, что я самый умный, как это бывает в 20 лет. И потерял много денег.
А в 2011 году, когда приняли решение, что в России будет чемпионат мира по футболу, коммерческие помещения в Питере стоили копейки. Я звоню своему приятелю и говорю: «скупаем всю коммерческую недвижку». И с того времени я в это вкладываю и сдаю.
Когда перешел в «Анжи», у меня была зарплата в клубе плюс доход от недвижимости. И я получал 37, 38, а в один месяц было 39 миллионов. Но я этих денег не видел. У меня были кредиты на 200 миллионов. И я всегда вкладывал, вкладывал. И к концу карьеры у меня получилось неплохо".
Благодаря финансовой подушке Денисов действительно может чувствовать себя относительно спокойно в финансовом плане. И даже позволять себе содержать детскую команду «Торпедо» — платить за проживание, экипировку. Тут Игорю — большой респект.
Николай Соников