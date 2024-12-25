В «Локомотиве» раскрыли подробности финансирования клуба

«Если говорить о бюджете, то за эти четыре года изменилось многое. Мы пересмотрели подход к финансированию “Локомотива”. Впервые за последнее время мы прошли 2023 и 2024 год без дополнительного финансирования со стороны РЖД, без каких‑либо кредитов и займов, на базовом уровне финансирования…



Мы живём по средствам. Мы фактически самостоятельными коммерческими доходами компенсируем Лигу чемпионов. Мы увеличили долю наших независимых коммерческих партнёров. Также мы зарабатываем на трансферах. В 2024 году мы впервые получили положительный трансферный баланс, который до этого был стабильно отрицательным», — сказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».