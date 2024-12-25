Что нужно сделать «Краснодару» для победы в РПЛ? Взять дорогого бразильца недостаточно

В последние несколько недель в бразильских медиа вовсю обсуждается вероятный переход вингера Уэсли из «Интернасьонала» в «Краснодар». Сначала стороны долго торговались: российский клуб якобы не был готов платить больше € 8 млн за трансфер, а вторая сторона просила € 10 млн. После Globo сообщило, что предложение «быков» увеличилось до € 9,5 млн, а бразильцы готовы согласиться, ведь клуб испытывает финансовые проблемы. Последняя информация с ресурса Planeta do Futebol: по их данным, стороны находятся в финальной стадии переговоров. Сделка будет закрыта за € 10 млн, плюс «Краснодар» спишет долг на € 1,5 млн за трансфер Вандерсона, который в 2023-м перебрался в Бразилию. При этом неизвестно, какой процент прав на игрока при таком раскладе останется у «Интернасьонала». Изначально они рассчитывали сохранить за собой 50%. Но, с учётом итоговой суммы потенциального трансфера, это едва ли возможно.