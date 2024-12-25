Оказывается, «Спартак» выигрывает на багаже Абаскаля! Испанец сам об этом сказал

Прогресс Манфреда Угальде, пришедшего в клуб как раз при Гильермо, тоже не остался без внимания испанца. Тренер все знал. «Для меня это его нормальная игра. Вы должны понимать, что я следил за ним с начала предыдущего сезона. Я понимал, что для улучшения игры Соболева и Промеса нам нужно было добавить игрока с абсолютно другими навыками. И мне нравятся такие игроки — типа Серхио Агуэро и Лаутаро Мартинеса. Пригласить российского нападающего такого плана — например Тюкавина — было невозможно. Мы вели переговоры по Абелю Руису (нападающий “Жироны”. — Прим. “СЭ”) и Феррану Ютгле (вингер “Брюгге”. — Прим. “СЭ”), но они отказались, и я нашел Угальде, который очень хорошо выступал в “Твенте”, — рассказал Абаскаль.