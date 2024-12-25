Мостовой высмеял экс-тренера «Спартака», заявившего о багаже для Станковича

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что едет в аэропорт «Шереметьево», чтобы забрать «багаж» бывшего главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, который поможет ему тоже оказаться рядом со столичным клубом.
Ранее Абаскаль в интервью «Матч ТВ» заявил, что нынешняя команда «красно-белых», которая под руководством серба Деяна Станковича завершила календарный год серией из шести побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) с разницей мячей 19:2, была полностью основана и подготовлена его тренерским штабом. После этого в спортивных социальных сетях родился мем «багаж Абаскаля», аналогичный «багажу Дмитрия Аленичева», на котором «Спартак» под руководством итальянца Массимо Карреры стал чемпионом России в 2017 году.
«Объявился Гильермо Абаскаль с такими высказываниями громкими, что “Спартак” играет на его багаже. В ответ можно сказать: “А где тот багаж, который он два года возил по нашей стране, потом его потерял где-то, и никто не мог его найти?” Хорошо, что появился Станкович, он его нашел и собрал. Представляете, до какой степени человек себя превозносит», — заявил Мостовой в видеообращении в своем Telegram-канале.
«Много раз говорил, что те люди, которые в футбол никогда не играли, не знают, что такое боль, кровь, они обычно себя так и позиционируют. Это вопрос совести, а совести, к сожалению, не у всех достаточно. Вот так и бывает. Сказал, что команда Станковича играет на багаже Абаскаля. Откуда он его взял, этот багаж… Кстати, сейчас решил поехать в “Шереметьево” за багажом, говорят, что Абаскаль его где-то там оставил, хочу его забрать. Потому что действительно с таким багажом и я могу где-то около “Спартака” быть», — добавил бывший футболист.
Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024 года. Под руководством испанца «красно-белые» взяли бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.