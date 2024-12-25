Мостовой высмеял экс-тренера «Спартака», заявившего о багаже для Станковича

«Много раз говорил, что те люди, которые в футбол никогда не играли, не знают, что такое боль, кровь, они обычно себя так и позиционируют. Это вопрос совести, а совести, к сожалению, не у всех достаточно. Вот так и бывает. Сказал, что команда Станковича играет на багаже Абаскаля. Откуда он его взял, этот багаж… Кстати, сейчас решил поехать в “Шереметьево” за багажом, говорят, что Абаскаль его где-то там оставил, хочу его забрать. Потому что действительно с таким багажом и я могу где-то около “Спартака” быть», — добавил бывший футболист.