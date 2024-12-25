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Дмитрий Гунько ответил, готов ли возглавить клуб РПЛ

Главный тренер армянского клуба «Урарту» Дмитрий Гунько ответил, готов ли возглавить клуб Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Он заявил, что готов рассматривать предложения из России, однако на данный момент никакой конкретики нет. Гунько признался, что контактировал с клубами РПЛ, но до официальных предложений дело не доходило.

— На данный момент у меня действующий контракт. Если появятся предложения из России, взвешу все «за» и «против», и они будут рассмотрены. Это нормальный процесс. Когда предложений нет, то и говорить не о чем.

— За время работы в Армении у вас были контакты с клубами РПЛ?

— Что-то около было, а конкретные предложения не доходили, — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Ранее Гунько работал главным тренером в «Спартаке», «Спартаке-2» и «Химках».

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