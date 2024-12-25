Представитель Никиты Чернова выразил надежду, что игрок останется в «Спартаке»

Чернову 28 лет. Он является воспитанником академии ЦСКА. С 2019 по 2021 год защитник выступал за самарские «Крылья Советов». С 2021-го играет за «Спартак». В нынешнем сезоне Чернов провёл семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Никиты Чернова в € 2 млн.