Юран: Николсон и Виллиан Жозе — это уровень середняка РПЛ, но не кандидата в чемпионы

— Тот нападающий, которого из Испании привезли, по-моему, до сих пор с лишним весом. Не помощник команде. А Шамар… Смотря какие задачи «Спартак» перед собой ставит. Для борьбы за чемпионство нужен более сильный нападающий. Тогда и Угальде будет проще. Они будут таранить защиту и сохранять мячи, а Угальде — вторым темпом атаковать. На мой взгляд, такая игра ему даже комфортнее.