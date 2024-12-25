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Юран: Николсон и Виллиан Жозе — это уровень середняка РПЛ, но не кандидата в чемпионы

Бывший футболист «Спартака», экс-тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о нападающих красно-белых Виллиане Жозе и Шамаре Николсоне.

Источник: Чемпионат.com

— Тот нападающий, которого из Испании привезли, по-моему, до сих пор с лишним весом. Не помощник команде. А Шамар… Смотря какие задачи «Спартак» перед собой ставит. Для борьбы за чемпионство нужен более сильный нападающий. Тогда и Угальде будет проще. Они будут таранить защиту и сохранять мячи, а Угальде — вторым темпом атаковать. На мой взгляд, такая игра ему даже комфортнее.

— У Николсона и Жозе перспектив в «Спартаке» не видите?

— В тех матчах, которые я видел, они соответствовали уровню среднего или чуть выше среднего клуба РПЛ. Никак не под задачу чемпионства, — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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