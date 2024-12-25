Тренер «Зенита» ответил на мнение, что звёздные легионеры потеряли мотивацию играть в РПЛ

«Я вам назову столько футболистов, которые в своей карьере далеко не всегда боролись за чемпионство или призовые места. Тот же Клаудиньо в Бразилии бился за выживание. “Зенит” — этот тот клуб, который каждый год хочет все выигрывать. Каждый титул дает новые эмоции, ощущения. Парни выступают за команду, где все стабильно, они могут быть спокойны относительно своего будущего», — приводит слова Оливейры «Российская газета».