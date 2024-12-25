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«Футболисты — тоже люди». Тренер «Зенита» высказался о сложностях команды

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о сложном периоде сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Он признался, что в клубе и не ожидали лёгкого завоевания титула. Специалист отметил, что футболисты — тоже люди, поэтому у них могут случаться спады.

Этим летом все говорили, что «Зенит» будет всех выносить, однако мы понимали: будет непросто. Многие наши конкуренты усилились, так что у нас и мыслей не было о легком титуле. По поводу спадов в нынешнем сезоне — могу вспомнить только пару матчей, в которых «Зенит» выглядел не очень. Футболисты — тоже люди, и у них бывают неудачные периоды«, — приводит слова Оливейры “Российская газета”.

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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