«Футболисты — тоже люди». Тренер «Зенита» высказался о сложностях команды

Этим летом все говорили, что «Зенит» будет всех выносить, однако мы понимали: будет непросто. Многие наши конкуренты усилились, так что у нас и мыслей не было о легком титуле. По поводу спадов в нынешнем сезоне — могу вспомнить только пару матчей, в которых «Зенит» выглядел не очень. Футболисты — тоже люди, и у них бывают неудачные периоды«, — приводит слова Оливейры “Российская газета”.