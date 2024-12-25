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Нигматуллин: «багаж» Абаскаля в «Спартаке»? Знаю только «багаж» Аленичева

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на слова бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, который заявил, что нынешнюю команду красно-белых построил он и его штаб.

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

«Я знаю только “багаж” Аленичева. “Багаж” Абаскаля на знаю», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

Спартак
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