Сколько зарабатывал знаменитый футболист СССР в «Зените». «Над нами все смеялись!»

«Зенит» уже несколько лет подряд доминирует в чемпионате России. Пока что с питерским клубом никто не может тягаться ни на футбольном поле, ни в материально-техническом плане.
Однако так было не всегда. Во времена СССР «Зенит» считался середнячком, а в материальном плане, что сейчас звучит невероятно, и вовсе аутсайдером. Про ленинградский клуб ходила дурная слава — как о самой бедной команде Высшей лиги. А над зарплатами футболистов «Зенита» коллеги и вовсе смеялись!
Об этом не даст соврать знаменитый полузащитник «Зенита» 1970-х Алексей Стрепетов. Он оказался в ленинградском клубе в 1968 году и задержался в нем аж до 1976-го. За 9 лет Стрепетов провел 142 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. Однако достойную награду за свою верность так и не получил.
«Была ставка игрока основного состава — 180 рублей в месяц и премии: за победу 80, за ничью 40. Над нами все смеялись, ведь в других клубах одни только премии могли доходить до 500 рублей», — признавался Стрепетов.
Впрочем, причину неудач «Зенита» в 1970-х полузащитник видел не только в зарплатах.
«По потенциалу, а я уверен в этом, мы могли стать призерами. Но руководство нам ни разу не поставило такой задачи. Получалось: выиграли дома — молодцы. А проиграли в гостях — ничего страшного. Нам всем вместе не хватало характера победителей. Состав был сильный — оборона во главе с Голубевым, в средней линии — Садырин, Зинченко, я, в атаке — Хромченков, Казаченок. Чуть позже пришел Александр Маркин, который становился лучшим бомбардиром чемпионата. А выиграть медали мы не могли. В 1974-м весь первый круг шли на втором месте, но в самый ответственный момент проиграли несколько важных матчей. В 1976-м, в осеннем чемпионате, заняли пятое место — это мой лучший результат», — говорил Стрепетов.
После того сезона Алексей покинул команду. Впредь он играл за ленинградское «Динамо» и череповецкий «Строитель» вплоть до окончания карьеры в 1980 году. А «Зенит» как раз в том сезоне впервые взял долгожданные медали чемпионата СССР (бронзу). Правда, на уровне зарплат это достижение, к сожалению, не сказалось.
Богдан Горбунов