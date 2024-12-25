Сколько зарабатывал знаменитый футболист СССР в «Зените». «Над нами все смеялись!»

«По потенциалу, а я уверен в этом, мы могли стать призерами. Но руководство нам ни разу не поставило такой задачи. Получалось: выиграли дома — молодцы. А проиграли в гостях — ничего страшного. Нам всем вместе не хватало характера победителей. Состав был сильный — оборона во главе с Голубевым, в средней линии — Садырин, Зинченко, я, в атаке — Хромченков, Казаченок. Чуть позже пришел Александр Маркин, который становился лучшим бомбардиром чемпионата. А выиграть медали мы не могли. В 1974-м весь первый круг шли на втором месте, но в самый ответственный момент проиграли несколько важных матчей. В 1976-м, в осеннем чемпионате, заняли пятое место — это мой лучший результат», — говорил Стрепетов.