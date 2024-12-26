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Вел переговоры с Месси, приглашал Фабрегаса, Ван Перси и Осимхена. Что известно о новом спортивном директоре «Спартака»

Франсис Кахигао уже в Москве.

Источник: Кадр из трансляции

Две недели назад «СЭ» первым сообщил об интересе «Спартака» к Франсису Кахигао, а сейчас, по информации сразу нескольких источников, он уже находится в Москве и ведет переговоры со «Спартаком» на тему назначения на должность спортивного директора. Так кто это такой?

Ближайший помощник Венгера

Франсис Кахигао (именно так правильно пишутся имя и фамилия) 24 года рулил международным скаутским подразделением лондонского «Арсенала». Арсен Венгер называл его своим ближайшим помощником, потому что испанец действительно здорово разбирался с приглашением талантливых футболистов. На его счету в качестве «канонира»: Лорен, Фабрегас, Вела, Белльерин, Ван Перси, Рейес и Мартинелли.

Для «Спартака» максимально ценно, что испанец не ограничивается каким-то специализированным рынком. Он без проблем работает и по Европе, и по Латинской Америке. Например, Габриэль Мартинелли, который до сих пор играет в «Арсенале», приехал туда из бразильской серии С. И отыскала его команда скаутов Кахигао.

В своем интервью изданию Marca Франсис рассказывал, что общался с Месси и Пике, когда этой парочке было по 14 лет. Напомню, интерес «Арсенала» к Лео подтверждался неоднократно — проблема была в визе, которую аргентинцу не выдали власти Великобритании. Теперь мы знаем, что за этим интересом стоял будущий спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.

В том же самом интервью изданию Marca Кахигао объяснял, за что он выбрал Сеска Фабрегаса: «Сеск — невероятное сочетание пластики, силы и футбольного интеллекта. В 15−16 лет это уже было ясно. И очень здорово, что тогда удалось его приобрести».

Причем испанец не только привез Сеска, но и полностью организовал его адаптацию в Лондоне. Можно сказать, что Франсис стал для Франсеска старшим братом, который не давал 16-летнему парню раствориться в безукоризненно сером городе. Причем в одном из интервью Кахигао рассказывал, что такая практика (шефство над молодыми футболистами) для него системная история. То есть первые несколько месяцев испанец старался быть максимально рядом, чтобы не оставлять новичков в одиночестве.

Источник: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Прощальное письмо Фабрегаса

Кстати, после ухода Кахигао из «Арсенала» Сеск написал в его адрес трогательный благодарственный пост. В общем-то это максимально возможное публичное подтверждение подхода будущего спортивного директора красно-белых.

Еще одно важное замечание: Кахигао причастен к приходу на пост главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери, а затем и назначению соотечественника Микеля Артеты, которое он поддерживал. Влияние Франсиса вылилось в то, что после Венгера «Арсенал» тренировали только испанцы (Юнгберг просто исполнял обязанности).

Очень интересно, что сам Кахигао хоть и испанец по крови, но родился в Лондоне, где окончил академию лондонского «Арсенала» и уже после нее погнал в «Барселону Б», «Расинг» Сантандер и клубы поменьше, а в июле 1995-го принял решение завершить карьеру из-за травмы лодыжки. Так что вряд ли Александр Мостовой скажет, что Франсис ничего не смыслит. В футбол он тоже поиграл, хотя и без особых успехов.

Кстати, Кахигао еще и немного тренировал: все началось с испанского «Лемоса», где на исходе карьеры он исполнял роль играющего тренера в 3-м испанском дивизионе. Собственно, этот опыт привлек его бывшего тренера и легенду «Арсенала» Патрика Райса (он тогда помогал Венгеру) пригласить Франсиса на должность скаута молодых футболистов в «Арсенал». Его задачей стала работа по испанскому рынку, который он прекрасно знал. Затем Кахигао постепенно вырос до главного скаута по Европе, а немного позже взял под патронат и Латинскую Америку.

Кахигао рассказывал про результаты своей работы в Лондоне: «Мы оказались первой командой, которая построила такую глубокую скаутскую сеть. Мы были единственными, кто отсматривал молодых футболистов с самого раннего возраста, на их первых значительных турнирах. Затем конкурентам было очень тяжело догнать “Арсенал”, поскольку мы были впереди на много лет».

Источник: РИА "Новости"

Взаимодействие со Станковичем

Причем Франсис говорит, что подобная скаутская сеть должна быть в каждом клубе. Причина проста: современные футболисты выходят на пиковый уровень раньше, чем еще 20 лет назад. Поэтому критически важно обнаруживать таланты раньше конкурентов.

Затем Кахигао отправился в сборную Чили. Не очень понятно, чем именно он там занимался, но это что-то вроде должности технического директора. И уже оттуда оказался в «Галатасарае», где отметился подписанием, например, Лукаса Торрейры, Давинсона Санчеса, Виктора Нельссона и Виктора Осимхена.

Говорят, в Турции работать сложно, поскольку структура руководства стамбульского гранда максимально ветвистая: там куча руководителей и царит серьезный организационный хаос, который обрамлен и политическими вопросами. Другими словами, в турецком суперклубе все борются за победы и отстраиваются от неудач. И нет ничего удивительного, что Кахигао в таких условиях работать тяжеловато. Особенно если принимать во внимание, что Франсис там не главный в спортивном блоке.

В «Спартаке» у испанца будет совершенно другая мотивация. В России ему предоставят возможность руководить всей спортивной системой, и это для Кахигао ключевое условие.

Моя оценка следующая. Франсис — максимально понятный специалист. У него мощные связи на главных футбольных континентах. Он способен выстраивать спортивный блок (во всяком случае, знает, как именно он должен работать) и показал скилл в приглашении как опытных, так и молодых футболистов. Плюс в индустрии он известный человек. Поэтому под него крупные трансферы точно возможны (это в отличие от Томаша Амарала), что вкупе с фигурой Станковича — отличная почва для переходов в красно-белый клуб качественных иностранцев. Хотя его взаимодействие с Деяном — еще одна интрига. Ведь новый спортивный директор для главного тренера всегда стресс.

Правда, прямо сейчас главная задача Кахигао — поиск вариантов для ухода значительного количества футболистов «Спартака». И только после этого красно-белые смогут подумать над трансферами «на вход».

Автор: Максим Никитин

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