Вел переговоры с Месси, приглашал Фабрегаса, Ван Перси и Осимхена. Что известно о новом спортивном директоре «Спартака»

Причем испанец не только привез Сеска, но и полностью организовал его адаптацию в Лондоне. Можно сказать, что Франсис стал для Франсеска старшим братом, который не давал 16-летнему парню раствориться в безукоризненно сером городе. Причем в одном из интервью Кахигао рассказывал, что такая практика (шефство над молодыми футболистами) для него системная история. То есть первые несколько месяцев испанец старался быть максимально рядом, чтобы не оставлять новичков в одиночестве.