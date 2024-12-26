Будущее Батракова окончательно прояснилось, топ-футболист «Реала» отказал Гвардиоле. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Локомотив» интересуется лучшим бомбардиром софийского ЦСКА
Московский клуб проявляет интерес к нападающему софийского ЦСКА Годвину Койалипу, сообщает болгарское издание «Матч Телеграф». Железнодорожники готовы заплатить за центральноафриканского футболиста 3 миллиона евро.
Игрок в текущем сезоне чемпионата Болгарии забил 14 голов в 16 матчах, что является лучшим показателем в команде и вторым в лиге. Также отмечается, что Койалипу интересен еще одному клубу из РПЛ, что может повысить его цену до 4 млн. ЦСКА покупал его летом за 1 млн у «СК Беверен».
«Спартак» готовится объявить имя нового спортивного директора
Франсис Кахигао в ближайшее время будет назначен на пост спортивного директора «Спартака». Об этом Sport24 сообщил источник, знакомый с ситуацией. Испанец, который до последнего времени занимал должность руководителя отдела международных связей и скаутинга «Галатасарая», уже прибыл в Москву и ведет переговоры с красно-белыми.
«Вчера Кахигао попрощался с “Галатасараем” и вечером выехал в Россию для переговоров со “Спартаком”. Сейчас он уже находится в Москве и общается с клубом. Стороны планируют заключить долгосрочное соглашение. Если не случится чего-то экстраординарного, “Спартак” должен объявить о назначении Кахигао до конца этого года.
Вместе с испанцем в “Спартак” придут два помощника-скаута. Первый — работает на европейском рынке, второй — специалист по Латинской Америке», — сказал источник.
Рахимов приглашал в «Рубин» экс-футболиста «Ливерпуля»
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов этой осенью звал в команду бывшего защитника «Ливерпуля» и сборной Камеруна Жоэля Матипа, утверждает «БИЗНЕС Online». Отмечается, что Рахимов давно знаком с Матипом и предлагал ему присоединиться к казанскому клубу, но тот ответил отказом.
Минувшим летом Матип покинул «Ливерпуль» после 8 лет в клубе и завершил игровую карьеру. Он сыграл за мерсисайдцев 201 матч и забил 11 голов. В составе красных центральный защитник становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Сейчас 33-летний Матип работает в структуре «Шальке-04».
Будущее Батракова прояснилось?
Алексей Батраков, ставший одним из открытий чемпионата России, в следующем сезоне продолжит выступать за «Локомотив», заявил агент полузащитника Владимир Кузьмичев. Действующий контракт 19-летнего Батракова с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года.
«Он точно будет играть в “Локомотиве” в следующем сезоне. Батраков хочет отблагодарить своей игрой клуб, который дал ему футбольное образование. В ближайшее время мы будем видеть футболиста в составе “Локомотива”.
Что касается контракта, недавно мы созванивались с Ульяновым (спортивным директором “Локомотива”), чтобы назначить встречу и обменяться мыслями по поводу дальнейшего сотрудничества», — сказал Кузьмичев Metaratings.ru.
В сезоне 2024/25 Батраков сыграл в 23 матчах, отметившись 11 голами и 8 голевыми передачами.
Что в Европе и мире
«Манчестер Юнайтед» готов купить трех футболистов на 230 миллионов евро
Английский клуб планирует усилить состав тремя футболистами, сообщает Football365. «МЮ» готов потратить на трансферы 230 миллионов евро. Главный тренер манкунианцев Рубен Аморим обратился в совет директоров клуба за подписаниями нападающего «Спортинга» Виктора Дьекереша, вратаря «Боруссии» Грегора Кобеля и вингера «Барселоны» Рафиньи.
У Дьекереша есть пункт о выкупе за 80 млн евро, однако за шведом следят многие топ-клубы Европы, что может создать трудности в переговорах для «Юнайтед». Рафинья оценивается в 90 млн (80+10 бонусами). Бразильцу «МЮ» уже сделал предложение.
Потенциальная стоимость голкипера «Боруссии» в статье не указана, но Transfermarkt оценивает Кобеля в 40 млн евро. Отмечается, что Аморим «устал от неубедительной игры Андре Анана».
Деле Алли пройдет просмотр в «Комо»
Полузащитник Деле Алли на этой неделе приступит к тренировкам в составе «Комо». Итальянский клуб позднее решит, подписывать ли контракт с игроком, сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.
Деле Алли пребывает без команды после ухода из «Эвертона» минувшим летом. 28-летний футболист также имеет опыт выступлений за «Тоттенхэм», «МК Донс», «Бешикташ» и сборную Англии. Ранее желание подписать Деле Алли выражал президент российского медиафутбольного клуба «Титан» Александр Зуев.
«Комо» выступает в Серии А и после 17 туров занимает в турнирной таблице 15-е место. Главным тренером команды является Сеск Фабрегас.
Родриго летом отклонил выгодное предложение «Манчестер Сити»
Нападающий «Реала» Родриго мог летом 2024 года оказаться в «Манчестер Сити». Как сообщает Relevo, бразилец имел перед собой «очень выгодное» предложение от «горожан», но принял решение от него отказаться.
В тот момент Родриго, несмотря на новости о приходе Килиана Мбаппе, хотел добиваться успеха и признания в футболе «Мадрида». Клуб со своей стороны также не собирался отпускать бразильца.
Автор: Денис Лебеденко