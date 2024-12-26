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Будущее Батракова окончательно прояснилось, топ-футболист «Реала» отказал Гвардиоле. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Sport24

Что в России

«Локомотив» интересуется лучшим бомбардиром софийского ЦСКА

Источник: IMAGO/Yulian Todorov/TASS

Московский клуб проявляет интерес к нападающему софийского ЦСКА Годвину Койалипу, сообщает болгарское издание «Матч Телеграф». Железнодорожники готовы заплатить за центральноафриканского футболиста 3 миллиона евро.

Игрок в текущем сезоне чемпионата Болгарии забил 14 голов в 16 матчах, что является лучшим показателем в команде и вторым в лиге. Также отмечается, что Койалипу интересен еще одному клубу из РПЛ, что может повысить его цену до 4 млн. ЦСКА покупал его летом за 1 млн у «СК Беверен».

«Спартак» готовится объявить имя нового спортивного директора

Источник: Кадр из трансляции

Франсис Кахигао в ближайшее время будет назначен на пост спортивного директора «Спартака». Об этом Sport24 сообщил источник, знакомый с ситуацией. Испанец, который до последнего времени занимал должность руководителя отдела международных связей и скаутинга «Галатасарая», уже прибыл в Москву и ведет переговоры с красно-белыми.

«Вчера Кахигао попрощался с “Галатасараем” и вечером выехал в Россию для переговоров со “Спартаком”. Сейчас он уже находится в Москве и общается с клубом. Стороны планируют заключить долгосрочное соглашение. Если не случится чего-то экстраординарного, “Спартак” должен объявить о назначении Кахигао до конца этого года.

Вместе с испанцем в “Спартак” придут два помощника-скаута. Первый — работает на европейском рынке, второй — специалист по Латинской Америке», — сказал источник.

Рахимов приглашал в «Рубин» экс-футболиста «Ливерпуля»

Источник: AP 2024

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов этой осенью звал в команду бывшего защитника «Ливерпуля» и сборной Камеруна Жоэля Матипа, утверждает «БИЗНЕС Online». Отмечается, что Рахимов давно знаком с Матипом и предлагал ему присоединиться к казанскому клубу, но тот ответил отказом.

Минувшим летом Матип покинул «Ливерпуль» после 8 лет в клубе и завершил игровую карьеру. Он сыграл за мерсисайдцев 201 матч и забил 11 голов. В составе красных центральный защитник становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Сейчас 33-летний Матип работает в структуре «Шальке-04».

Будущее Батракова прояснилось?

Источник: РИА "Новости"

Алексей Батраков, ставший одним из открытий чемпионата России, в следующем сезоне продолжит выступать за «Локомотив», заявил агент полузащитника Владимир Кузьмичев. Действующий контракт 19-летнего Батракова с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года.

«Он точно будет играть в “Локомотиве” в следующем сезоне. Батраков хочет отблагодарить своей игрой клуб, который дал ему футбольное образование. В ближайшее время мы будем видеть футболиста в составе “Локомотива”.

Что касается контракта, недавно мы созванивались с Ульяновым (спортивным директором “Локомотива”), чтобы назначить встречу и обменяться мыслями по поводу дальнейшего сотрудничества», — сказал Кузьмичев Metaratings.ru.

В сезоне 2024/25 Батраков сыграл в 23 матчах, отметившись 11 голами и 8 голевыми передачами.

Что в Европе и мире

«Манчестер Юнайтед» готов купить трех футболистов на 230 миллионов евро

Источник: Reuters

Английский клуб планирует усилить состав тремя футболистами, сообщает Football365. «МЮ» готов потратить на трансферы 230 миллионов евро. Главный тренер манкунианцев Рубен Аморим обратился в совет директоров клуба за подписаниями нападающего «Спортинга» Виктора Дьекереша, вратаря «Боруссии» Грегора Кобеля и вингера «Барселоны» Рафиньи.

У Дьекереша есть пункт о выкупе за 80 млн евро, однако за шведом следят многие топ-клубы Европы, что может создать трудности в переговорах для «Юнайтед». Рафинья оценивается в 90 млн (80+10 бонусами). Бразильцу «МЮ» уже сделал предложение.

Потенциальная стоимость голкипера «Боруссии» в статье не указана, но Transfermarkt оценивает Кобеля в 40 млн евро. Отмечается, что Аморим «устал от неубедительной игры Андре Анана».

Деле Алли пройдет просмотр в «Комо»

Источник: ANP via Getty Images

Полузащитник Деле Алли на этой неделе приступит к тренировкам в составе «Комо». Итальянский клуб позднее решит, подписывать ли контракт с игроком, сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Деле Алли пребывает без команды после ухода из «Эвертона» минувшим летом. 28-летний футболист также имеет опыт выступлений за «Тоттенхэм», «МК Донс», «Бешикташ» и сборную Англии. Ранее желание подписать Деле Алли выражал президент российского медиафутбольного клуба «Титан» Александр Зуев.

«Комо» выступает в Серии А и после 17 туров занимает в турнирной таблице 15-е место. Главным тренером команды является Сеск Фабрегас.

Родриго летом отклонил выгодное предложение «Манчестер Сити»

Источник: Reuters

Нападающий «Реала» Родриго мог летом 2024 года оказаться в «Манчестер Сити». Как сообщает Relevo, бразилец имел перед собой «очень выгодное» предложение от «горожан», но принял решение от него отказаться.

В тот момент Родриго, несмотря на новости о приходе Килиана Мбаппе, хотел добиваться успеха и признания в футболе «Мадрида». Клуб со своей стороны также не собирался отпускать бразильца.

Автор: Денис Лебеденко

Локомотив
Реал
Манчестер Сити
Спартак
Рубин
Манчестер Юнайтед
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