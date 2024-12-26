Будущее Батракова окончательно прояснилось, топ-футболист «Реала» отказал Гвардиоле. Трансферы и слухи дня

«Вчера Кахигао попрощался с “Галатасараем” и вечером выехал в Россию для переговоров со “Спартаком”. Сейчас он уже находится в Москве и общается с клубом. Стороны планируют заключить долгосрочное соглашение. Если не случится чего-то экстраординарного, “Спартак” должен объявить о назначении Кахигао до конца этого года.



Вместе с испанцем в “Спартак” придут два помощника-скаута. Первый — работает на европейском рынке, второй — специалист по Латинской Америке», — сказал источник.