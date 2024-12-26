Файзуллаев: Хотел бы играть в Испании, дай бог — в «Барселоне»

— Где бы хотел играть?
— В Испании. Дай бог — в «Барселоне». Но я готов начинать не с топ-клуба, можно буду согласен поехать и в середняк.
— Сколько ты сейчас стоишь, по-твоему мнению?
— Видел, что на трансфермаркте моя цена 8 миллионов евро.
— Как думаешь, за сколько ЦСКА будет готов тебя продать?
— Ой, не знаю. И не считаю, что я должен отвечать на этот вопрос. В ЦСКА меня поверили, дали шанс. Я люблю и уважаю этот клуб, и уйду только если предложение будет устраивать ЦСКА.
— Твой переход в другой клуб РПЛ возможен?
— Думаю, нет. Мне хорошо в ЦСКА, все устраивает. Зачем что-то менять внутри России?
— А если «Зенит» даст тебе много денег?
— И?
— Выберешь его или условную «Жирону» со средней зарплатой?
— «Жирону».