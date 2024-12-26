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Файзуллаев: Хотел бы играть в Испании, дай бог — в «Барселоне»

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев в беседе с авторами Sport24 Тиграном Арутюняном и Андреем Бабичем рассказал о желании играть в Испании и назвал клуб, в котором хочет оказаться.

Источник: РИА "Новости"

— Где бы хотел играть?

— В Испании. Дай бог — в «Барселоне». Но я готов начинать не с топ-клуба, можно буду согласен поехать и в середняк.

— Сколько ты сейчас стоишь, по-твоему мнению?

— Видел, что на трансфермаркте моя цена 8 миллионов евро.

— Как думаешь, за сколько ЦСКА будет готов тебя продать?

— Ой, не знаю. И не считаю, что я должен отвечать на этот вопрос. В ЦСКА меня поверили, дали шанс. Я люблю и уважаю этот клуб, и уйду только если предложение будет устраивать ЦСКА.

— Твой переход в другой клуб РПЛ возможен?

— Думаю, нет. Мне хорошо в ЦСКА, все устраивает. Зачем что-то менять внутри России?

— А если «Зенит» даст тебе много денег?

— И?

— Выберешь его или условную «Жирону» со средней зарплатой?

— «Жирону».

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