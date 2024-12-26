«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе защитника в аренду в белорусский клуб

«Защитник Кирилл Глущенков отдан в аренду до конца 2025 года в белорусский клуб “Торпедо-БЕЛАЗ” из города Жодино. В составе “Пари НН” Глущенков провёл 11 матчей во всех турнирах. Успехов в новом клубе, Кирилл!»— написано в сообщении «Пари Нижний Новгород».