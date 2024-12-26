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«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе защитника в аренду в белорусский клуб

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Глущенков продолжит выступления в белорусском «Торпедо-БЕЛАЗ» на правах аренды.

Источник: ФК "Пари НН"

Об этом сообщил официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

«Защитник Кирилл Глущенков отдан в аренду до конца 2025 года в белорусский клуб “Торпедо-БЕЛАЗ” из города Жодино. В составе “Пари НН” Глущенков провёл 11 матчей во всех турнирах. Успехов в новом клубе, Кирилл!»— написано в сообщении «Пари Нижний Новгород».

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Виктора Гончаренко набрала 16 очков после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).

Пари Нижний Новгород
Торпедо-БелАЗ
Премьер-лига: таблица и календарь