«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе защитника в аренду в белорусский клуб

Об этом сообщил официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
«Защитник Кирилл Глущенков отдан в аренду до конца 2025 года в белорусский клуб “Торпедо-БЕЛАЗ” из города Жодино. В составе “Пари НН” Глущенков провёл 11 матчей во всех турнирах. Успехов в новом клубе, Кирилл!»— написано в сообщении «Пари Нижний Новгород».
«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Виктора Гончаренко набрала 16 очков после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).