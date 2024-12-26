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ЦСКА объявил об уходе Мовсесьяна с поста спортивного директора клуба

Он занимал эту должность с 2022 года.

Источник: ПФК ЦСКА

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Андрей Мовсесьян покинул пост спортивного директора московского футбольного клуба ЦСКА по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Мовсесьян занимал пост спортивного директора столичного клуба с 2022 года. На различных должностях в ЦСКА он работал с 2012 года.

«Андрей Мовсесьян покидает ЦСКА по соглашению сторон. ЦСКА благодарит Андрея Николаевича за многолетнюю работу в спортивном блоке клуба. Несмотря на ограниченные условия, Андрей Мовсесьян неоднократно решал поставленные задачи», — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

Мовсесьяну 49 лет. В период игровой карьеры он выступал за ЦСКА, нижегородский «Локомотив», московский «Спортакадемклуб», грозненский «Терек», владивостокский «Луч-Энергию», подмосковный «Сатурн», «Москву» и подольский «Авангард». С 2000 по 2003 год выступал за сборную Армении.

ЦСКА