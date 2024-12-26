ЦСКА объявил об уходе Мовсесьяна с поста спортивного директора клуба

Мовсесьяну 49 лет. В период игровой карьеры он выступал за ЦСКА, нижегородский «Локомотив», московский «Спортакадемклуб», грозненский «Терек», владивостокский «Луч-Энергию», подмосковный «Сатурн», «Москву» и подольский «Авангард». С 2000 по 2003 год выступал за сборную Армении.