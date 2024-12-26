Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Станислав Черчесов назвал главную причину успеха «Краснодара» в этом сезоне

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о главной причине успеха «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Источник: Чемпионат.com

— «Краснодар» ушёл на перерыв на первом месте. В чём видите главные причины успеха?

— Сразу оговорюсь, что теперь за РПЛ слежу не так пристально, хоть на некоторые матчи и хожу. «Краснодар» второй год подряд уходит на зимний перерыв на первом месте. Им главное не совершить ошибку, потому что для меня ошибка, это когда ты повторяешь свой просчёт. В том сезоне весной они оказались не такими, какими были зимой. Если сейчас это повторится — значит, они совершат ошибку. Надеюсь, опыт прошлогодний им поможет. А что касается главных причин, то это, в первую очередь, организация клуба. Не может быть успеха, если Клуба нет. У «Краснодара» всё хорошо со структурой, организационными моментами, бюджетом, что позволяет приглашать и содержать игроков. Это комплекс причин. Отсюда и игра становится сбалансированнее. Начали с ничеек, потом нашли свою игру, избежали провалов, пусть в конце чуть поймали качели, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь