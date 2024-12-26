Бышовец прокомментировал игру «Спартака» в первой части сезона

«Если говорить о проблемах, то они касаются, прежде всего, обороны, действий в средней линии. Кроме Мартинса у “Спартака” нет игрока, который мог бы действовать креативно при переходе из обороны в атаку. Мало иметь “движок” — нужно еще, чтобы у игрока был талант. Это вообще дефицитная позиция в футболе», — добавил Бышовец.