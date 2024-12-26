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Аршавин: у меня никогда не было своего бизнеса, и я этого не хотел

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал насколько велика вероятность того, что у него появится свой медийный проект.

Источник: РИА "Новости"

— Андрей Аршавин, у которого появится собственный медийный проект, — это реально?

— Думаю, маловероятно. Я не боюсь ответственности, но одно дело, когда я работаю в структуре. А другое — своё дело. У меня никогда не было своего бизнеса, и я этого не хотел. Я в новое вхожу с трудом. Понятно, что можно набрать команду, но я всё равно футбольный человек. Мне интереснее работа на земле. С другой стороны, как показывает жизнь, иногда ты больше востребован в медиа, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Зенит