Аршавин: у меня никогда не было своего бизнеса, и я этого не хотел

— Думаю, маловероятно. Я не боюсь ответственности, но одно дело, когда я работаю в структуре. А другое — своё дело. У меня никогда не было своего бизнеса, и я этого не хотел. Я в новое вхожу с трудом. Понятно, что можно набрать команду, но я всё равно футбольный человек. Мне интереснее работа на земле. С другой стороны, как показывает жизнь, иногда ты больше востребован в медиа, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.