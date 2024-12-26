Мовсесьян покинул ЦСКА. Армейцы искали замену спортивному директору еще в прошлом году

Так, в 2022 году Мовсесьян рассказал YouTube-каналу ЦСКА, что изначально планировал устроиться к вечному сопернику, но его не взяли: «Да, это абсолютная правда. У тех, кто не помнит своего прошлого, нет будущего. Если копать еще дальше, то там будет переход из “Спартака” в ЦСКА. Рад ли я, что все так сложилось? Ответ очевиден».