Андрей Аршавин: в принципе, я хреновый менеджер

— Иногда я задумываюсь об этом. Всё вроде монотонно, но при этом постоянно нервничаешь: кто-то не подписал контракт, кто-то заболел, кому-то проиграли, где-то что-то не организовано. Это барабан, который не останавливается ни в один из дней. Бесконечная круговерть. Когда всё получается — легко. Но всё получаться не может. Нас на курсах учили: если ты не можешь уехать в отпуск, отключив телефон на две недели, значит, ты хреновый менеджер. В принципе я хреновый менеджер. Должен быть доступен для всех — от, условно, врачей интерната, если не дай бог кто-то заболеет, до Александра Ивановича и Максима Александровича, которые могут позвонить всегда. Работа действительно 24/7, хоть и визуально, может, не скажешь, что я особо утруждаюсь, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.