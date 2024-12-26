Зарема Салихова рассказала, какое желание загадает на Новый год: «Была бы красивая история»

«Я бы загадала в новогоднюю ночь, чтобы Промес вернулся в “Спартак” и сделал команду чемпионом в 2025 году. Была бы красивая история — завершить карьеру в клубе, где он был любим и стал лучшим легионером десятилетия. Промес — душа клуба. С Промесом в “Спартаке” у “Краснодара” и “Зенита” не было бы шанса на чемпионство», — цитирует Салихову Metaratings.ru.