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Зарема Салихова рассказала, какое желание загадает на Новый год: «Была бы красивая история»

Зарема Салихова, жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что загадает на Новый год возвращение в московский клуб нападающего Квинси Промеса.

Источник: Sport24

«Я бы загадала в новогоднюю ночь, чтобы Промес вернулся в “Спартак” и сделал команду чемпионом в 2025 году. Была бы красивая история — завершить карьеру в клубе, где он был любим и стал лучшим легионером десятилетия. Промес — душа клуба. С Промесом в “Спартаке” у “Краснодара” и “Зенита” не было бы шанса на чемпионство», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

В конце февраля Промес был задержан в Дубае при вылете красно-белых со сборов по запросу прокуратуры Амстердама. Ранее в Нидерландах футболист был приговорен к 7,5 года лишения свободы за два преступления.

Спартак