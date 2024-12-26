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Аршавин рассказал, как агенты обходят новые ограничения в отношении юных футболистов

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о работе агентов в юношеском футболе.

Источник: Чемпионат.com

— Роль агентов в детско-юношеском футболе.

— Она велика, как и на любом уровне.

— За игроками приходят с 12 лет?

— Сейчас ужесточились правила: до 14 лет нельзя подходить, подписывать. Но понятно, что эти правила нарушаются. Заходят через родителей или как-то ещё. Влияние чувствуется сразу: куда хочет агент, туда пойдёт и ребёнок. Сейчас вроде бы правила, что до 18 лет ты можешь разорвать соглашение. С другой стороны, если агент ведёт себя правильно, вряд ли кто-то соскочит. В целом влияние большое, — казал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Зенит