Аршавин рассказал, как агенты обходят новые ограничения в отношении юных футболистов

— Сейчас ужесточились правила: до 14 лет нельзя подходить, подписывать. Но понятно, что эти правила нарушаются. Заходят через родителей или как-то ещё. Влияние чувствуется сразу: куда хочет агент, туда пойдёт и ребёнок. Сейчас вроде бы правила, что до 18 лет ты можешь разорвать соглашение. С другой стороны, если агент ведёт себя правильно, вряд ли кто-то соскочит. В целом влияние большое, — казал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.