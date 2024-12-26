Не только Загитова нарушает ПДД. Больше всего штрафов у Джикии

Конец года — прекрасное время для подведения самых разных итогов. Издание «Постньюс» сосредоточилось на общественной безопасности на дорогах и подсчитало, кто из спортсменов нарушает правила чаще всех.
Футболистов больше всех
В рейтинг, составленный редакцией «Постньюс», попали 10 человек. Все они представляют разные виды спорта, но по интересному стечению обстоятельств больше всего там именно футболистов.
Так, на девятом месте в списке расположился Рифат Жемалетдинов — он за год набрал 176 штрафов на сумму 184 тысячи рублей. Большая часть нарушений у полузащитника ЦСКА касается превышения скорости — 146.
«Почетный» топ-5 открыл другой полузащитник — представитель «Локомотива» Дмитрий Баринов. Железнодорожник нарушил правила 216 раз, но остался должен государству меньше, чем армеец — 155 тысяч рублей. Издание отдельно отмечает прогресс Баринова — в 2023 году за ним числилось 408 штрафов.
Четвертую строчку в рейтинге занял форвард «Акрона» Артем Дзюба. На трех его автомобилях — Mercedes-Benz AMG GLS63, Mercedes-Benz AMG S63 и Land Rover Range Rover (последний недавно был продан) числится 258 штрафов на сумму 222,5 тысячи рублей.
Бронзу забрал нападающий «Зенита» Александр Соболев. У него 264 штрафа на 237 тысяч рублей, причем 59 взысканий он получил на новом Lamborghini Urus цвета морской волны. Элитный автомобиль стоимостью 40 миллионов рублей Соболев приобрел незадолго до перехода в «Зенит».
Ну и выиграл этот своеобразный конкурс злостных нарушителей среди спортсменов тоже футболист — защитник «Химок» Георгий Джикия. Экс-спартаковец заработал 652 (!) штрафа на сумму 606 тысяч рублей. При этом большая часть нарушений связана с превышением скорости — 539.
Издание отдельно подсчитало, что с 2021 года Джикия нарушил ПДД 2194 (!) раза. Общая сумма штрафов и разбивка по категориям отсутствует, но, кажется, Георгию в любом случае пора повторить правила.
Фигуристы и хоккеисты тоже нарушают
Сознательность на дороге не зависит от вида спорта (ну, может, только чуть-чуть), поэтому в рейтинге есть не только футболисты. Относительно скромно (особенно на фоне Джикии) выглядят хоккеисты Сергей Толчинский (165 штрафов, 193 тысячи рублей) и Илья Ковальчук (181 штраф, 211 тысяч рублей).
Оказался среди нарушителей и гимнаст Никита Нагорный. У него цифры побольше — 202 штрафа на сумму 165,5 тысячи рублей. И уж совсем нескромно выглядят фигуристы Алина Загитова (210 штрафов, 159 тысяч рублей) и Илья Авербух (409 штрафов, 428,5 тысячи рублей). Призер Олимпиады занял в рейтинге второе место.
Впрочем, хореограф поспешил объясниться. «На меня оформлено четыре машины, поэтому суммарно штрафы приходят и за другие авто. И там львиная доля парковочных, плюс во время гастролей проезжаю около 80% городов на машине. Конечно, когда ты едешь по шесть-семь часов за рулем, то какие-то штрафы прилетают. Это точно не уличные гонки. Это исключительно трассовая история. В Москве такого нет. Только если ездишь в другой город», — приводит слова фигуриста РИА Новости.
|Имя
|Спорт
|Штрафы
|Сумма, тысяч рублей
|Георгий Джикия
|Футбол
|652
|606
|Илья Авербух
|Фигурное катание
|409
|428,5
|Александр Соболев
|Футбол
|264
|237
|Артем Дзюба
|Футбол
|258
|222,5
|Дмитрий Баринов
|Футбол
|216
|155
|Алина Загитова
|Фигурное катание
|210
|159
|Никита Нагорный
|Гимнастика
|202
|165,5
|Илья Ковальчук
|Хоккей
|181
|211
|Рифат Жемалетдинов
|Футбол
|176
|184
|Сергей Толчинский
|Хоккей
|165
|193
Артем Белинин