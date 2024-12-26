Не только Загитова нарушает ПДД. Больше всего штрафов у Джикии

Впрочем, хореограф поспешил объясниться. «На меня оформлено четыре машины, поэтому суммарно штрафы приходят и за другие авто. И там львиная доля парковочных, плюс во время гастролей проезжаю около 80% городов на машине. Конечно, когда ты едешь по шесть-семь часов за рулем, то какие-то штрафы прилетают. Это точно не уличные гонки. Это исключительно трассовая история. В Москве такого нет. Только если ездишь в другой город», — приводит слова фигуриста РИА Новости.