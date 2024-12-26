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Игрок «Зенита» Артур интересен «Флуминенсе» — журналист Феррейра

«Флуминенсе» проявляет интерес к 26-летнему крайнему нападающему «Зенита» Артуру Гимарайнсу. Об этом сообщает журналист Тьяго Феррейра в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник: Чемпионат.com

По информации источника, несмотря на отсутствие регулярной игровой практики у бразильского футболиста в санкт-петербургском клубе, переговоры между сторонами не будут простыми.

Артур перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. В общей сложности Артур провёл на поле 829 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Зенит