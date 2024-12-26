Экс-президент ОКР Жуков назвал Угальде лучшим игроком РПЛ по итогам 2024 года

«Из наших футболистов отмечу [Алексея] Батракова. А если в целом брать РПЛ — назову Угальде. Его прогресс связываю с тем, что Станкович нашел ему место на поле. Плюс он начал забивать, почувствовал уверенность… Для нападающего очень важно первый гол оформить, чтобы дальше все пошло по накатанной. Посмотрим, удастся ли “Спартаку” его удержать. Зависит от того, какие предложения поступят», — сказал Жуков.