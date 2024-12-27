Чемпионом станет «Спартак» или «Краснодар»? Дзюба обойдет Лоськова? Угальде и Батраков станут лучшими? Заглядываем в 2025-й год

7. Чемпион — «Спартак» или «Краснодар». Две команды, которые используют понятную структуру и способные добавить весной. Краснодарцы вышли на рынок за вингером, но в остальном состав вполне себе укомплектован и, самое главное, прогрессирует. Кевин Ленини проводит лучший отрезок в РПЛ, Станислав Агкацев без проблем заменил Матвея Сафонова. Джон Кордоба голоден до побед и точно может добавить в эффективности, которая пропала в концовке осеннего отрезка. А еще есть Эдуард Сперцян, Виктор Са и Жоау Батчи, способные создавать для колумбийца моменты. Единственная проблема — второй центральный форвард. У «Краснодара» могут быть огромные сложности, если Кордоба по каким-то причинам пропустит матчи. Адекватной замены ему просто нет. Зато календарь для набора очков идеальный: до 24-го тура у «Краснодара» нет серьезных соперников. «Спартак» прокачал уверенность, выбрался из кризиса через решения Станковича. Красно-белые выглядят самой устойчивой командой в РПЛ, а атакующая группа обрела синергию. Спартаковцы показали, что им все равно кого обыгрывать: команды с низкой обороной или большие клубы, играющие в прессинг и давление. Если Станкович поддержит осенний порыв, то «Спартак» способен выйти на первое место уже в первых турах после перерыва. В одном из предматчевых интервью Манфред Угальде прямо обозначил, что Станкович постоянно твердит в раздевалке: «Мы здесь ради трофеев». Именно такая позиция должна сделать из «Спартака» фаворита в чемпионской гонке. Особенно если красно-белые добавят качества составу зимой с новым спортивным директором.