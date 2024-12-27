Генеральный директор «Локомотива» объяснил, почему Глушенков перешел в «Зенит»

«Ситуация с Глушенковым нетипична для “Локомотива”. Максим был нам нужен, а отступные в контракте были одним из обязательных условий при переходе из “Крыльев”. Мы пошли на них, иначе бы мы не получили нужного нам игрока. На трансфере Глушенкова в “Зенит” клуб заработал, это позволило нам как улучшить условия действующих контрактов ряда футболистов, так и приобрести Монтеса. Если мы говорим про Батракова — в его контракте отступных нет», — заявил Леонченко в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну.