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Генеральный директор «Локомотива» объяснил, почему Глушенков перешел в «Зенит»

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о переходе нападающего железнодорожников Максима Глушенкова в петербургский «Зенит» летом текущего года.

Источник: ФК "Зенит"

«Ситуация с Глушенковым нетипична для “Локомотива”. Максим был нам нужен, а отступные в контракте были одним из обязательных условий при переходе из “Крыльев”. Мы пошли на них, иначе бы мы не получили нужного нам игрока. На трансфере Глушенкова в “Зенит” клуб заработал, это позволило нам как улучшить условия действующих контрактов ряда футболистов, так и приобрести Монтеса. Если мы говорим про Батракова — в его контракте отступных нет», — заявил Леонченко в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну.

В нынешнем сезоне 25-летний Максим Глушенков провел за «Зенит» 14 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Стоимость россиянина оценивается в 15 миллионов евро по версии Transfermarkt.

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