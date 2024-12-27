Спортивный директор «Локомотива»: Глушенков обозначил сумму: «Если сможете ее найти — я останусь»

В июне Глушенков перешел из «Локомотива» в петербургский «Зенит» за 6,3 миллиона евро (по данным Transfermarkt — прим. Sport24).
— Уговаривали Глушенкова остаться?
— Пытались. Он изначально обозначил определенную сумму, которую хотел бы зарабатывать: «Если сможете ее найти — я останусь». Мы готовы были сделать Глушенкова самым высокооплачиваемым футболистом «Локомотива». Несмотря на это, он перешел в «Зенит». На этом трансфере мы заработали — если бы Глушенков остался, мы бы никого не купили, — заявил Ульянов в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну.
В нынешнем сезоне 25-летний Максим Глушенков провел за «Зенит» 14 матчей, забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи. Стоимость россиянина оценивается в 15 миллионов евро по версии Transfermarkt.