Спортивный директор «Локомотива»: Глушенков обозначил сумму: «Если сможете ее найти — я останусь»

— Пытались. Он изначально обозначил определенную сумму, которую хотел бы зарабатывать: «Если сможете ее найти — я останусь». Мы готовы были сделать Глушенкова самым высокооплачиваемым футболистом «Локомотива». Несмотря на это, он перешел в «Зенит». На этом трансфере мы заработали — если бы Глушенков остался, мы бы никого не купили, — заявил Ульянов в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну.