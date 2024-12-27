Российский клуб согласовал переход вратаря «Кайрата»

По информации «Чемпионата», стороны согласовывают детали перехода, после чего планируют объявить о трансфере. «Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги сезона-2024/2025, набрав 13 очков в 18 матчах. Чемпионат возобновится весной, 1 марта грозненцы сыграют с казанским «Рубином».
Ульянов находится в «Кайрате» с 2021 года. До этого защищал цвета российского «Строгино». Ранее воспитанник «Кайрата» Андрей Ульшин перешел в другой клуб КПЛ. Кроме того алматинцы решили судьбу бразильского нападающего.