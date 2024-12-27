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Российский клуб согласовал переход вратаря «Кайрата»

Голкипер «Кайрата» Вадим Ульянов близок к переходу в грозненский «Ахмат», за который выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

По информации «Чемпионата», стороны согласовывают детали перехода, после чего планируют объявить о трансфере. «Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги сезона-2024/2025, набрав 13 очков в 18 матчах. Чемпионат возобновится весной, 1 марта грозненцы сыграют с казанским «Рубином».

Ульянов находится в «Кайрате» с 2021 года. До этого защищал цвета российского «Строгино». Ранее воспитанник «Кайрата» Андрей Ульшин перешел в другой клуб КПЛ. Кроме того алматинцы решили судьбу бразильского нападающего.

Кайрат
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