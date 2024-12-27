Российский клуб согласовал переход вратаря «Кайрата»

Ульянов находится в «Кайрате» с 2021 года. До этого защищал цвета российского «Строгино». Ранее воспитанник «Кайрата» Андрей Ульшин перешел в другой клуб КПЛ. Кроме того алматинцы решили судьбу бразильского нападающего.