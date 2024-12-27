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Денис Глушаков лишится водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии — источник

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков будет лишён водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Источник: Чемпионат.com

По информации источника, Денис Глушаков, находившийся за рулём автомобиля, был остановлен в Ростовской области сотрудниками ГАИ. Алкотестер показал, что концентрация алкоголя в крови достигает 0,8 промилле. Транспортное средство было отправлено на штрафстоянку, а на полузащитника сразу составили протокол. В настоящий момент дело находится в суде, который позже определит, на какой срок игрок будет лишён водительских прав.

В нынешнем сезоне Глушаков сыграл за клуб восемь матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 100 тыс.

Глушаков также выступает за медийный клуб «СКА-Ростов», которым владеет рэпер Баста (Василий Вакуленко).

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