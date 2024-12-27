Денис Глушаков лишится водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии — источник

По информации источника, Денис Глушаков, находившийся за рулём автомобиля, был остановлен в Ростовской области сотрудниками ГАИ. Алкотестер показал, что концентрация алкоголя в крови достигает 0,8 промилле. Транспортное средство было отправлено на штрафстоянку, а на полузащитника сразу составили протокол. В настоящий момент дело находится в суде, который позже определит, на какой срок игрок будет лишён водительских прав.