В «Пари НН» объяснили смысл фразы Гончаренко: «Ян, тебе недолго осталось»

— Мы обсуждали эту историю с Виктором Михайловичем. Есть некий бэкграунд судейства Яна в матчах с «Уралом». Он там допускал подтверждённые ЭСК РФС ошибки. И выходил на следующий тур. Это один из примеров — какой вообще принцип назначения судей? Ребята допустили ошибки… Футболист допустил ошибку, «привёз» гол — отдыхает следующую игру, если есть кем заменить. Допущена результативная ошибка, из-за которой недосчитался очков «Урал», а Ян через два дня едет и зарабатывает деньги и дальше судит. Это где-то было в голове у Гончаренко. С его точки зрения, была допущена ошибка. Это всё вместе вылилось во фразу: «Будешь много ошибаться — тебе недолго осталось». Он имел в виду, что могут отстранить, если так продолжит косячить. Посыл был такой. Мы на заседании ЭСК РФС все вместе были. Я знаю, что потом созванивались все вместе. На заседании нашли общий язык. Ян и Виктор Михайлович своё мнение высказали. Эта тема закупорена. Опять же, это эмоции. Сказал, да. Молчать? Или сказать: «Извини, дорогой, если будешь плохо судить, то тебя отстранят». Даже ранняя фраза Гончаренко: «Лицо попроще»… Ну блин! Можно тогда вообще ничего не говорить. Кто у нас потом ходил и молчал на флешах? Не Гончаренко. Юран! — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.