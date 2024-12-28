Российский футболист заявил, что не смог бы прожить на 100 тысяч в месяц

«Я иногда читаю, что ребята называют сумму 30 тысяч и вообще до 100 тысяч рублей… Не знаю. Это возможно, если ты живешь на базе и никуда не выходишь. На своем примере скажу, что я бы так не смог — у меня трое детей», — приводит слова Живоглядова «Чемпионат».