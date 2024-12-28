Российский футболист заявил, что не смог бы прожить на 100 тысяч в месяц

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что ему достаточно для жизни 30 тысяч рублей в месяц. Бронзовый призер чемпионата Европы Юрий Жирков признался, что тратит в месяц около миллиона рублей. Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что в месяц тратит примерно 500 евро.
«Я иногда читаю, что ребята называют сумму 30 тысяч и вообще до 100 тысяч рублей… Не знаю. Это возможно, если ты живешь на базе и никуда не выходишь. На своем примере скажу, что я бы так не смог — у меня трое детей», — приводит слова Живоглядова «Чемпионат».
Футболист отметил, что в месяц тратит меньше миллиона рублей.
«Никогда точно не считал. Секции, кружки для детей и так далее. У жены есть траты. Поэтому постоянной суммы нет», — добавил он.
Живоглядову 30 лет. Он выступал за московское «Динамо», «Уфу», «Локомотив» и «Нижний Новгород» и является обладателем Кубка России в составе «железнодорожников».