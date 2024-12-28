Акинфеев раскрыл, почему Березуцкий ушел с поста главного тренера ЦСКА: «Тяжело, я не могу»

«Когда Алексей Владимирович, Леха, был главным тренером, он прямо загорелся. Была трудная ситуация для клуба, он пришел, помог. Но на второй год я очень расстроился, что он ушел. Я думал: сейчас у него крылья вырастут, под него возьмут игроков… Я спросил: “Леха, ты что, уходишь?” На что он мне сказал: “Я понял, что тяжело. Я не могу выдерживать такую нагрузку — эмоциональную, психологическую. Все на меня смотрят”. Он сам вам больше расскажет. При этом роль в штабе Николича для него прямо идеально», — заявил Акинфеев в эфире шоу «СмАки».