Живоглядов вспомнил, как при переходе в «Пари НН» ему дали контракт с неверной зарплатой

— Была история, когда я только приходил в клуб. Мне дали на подпись контракт, где на первой странице фамилия моя, а всё дальше — не моё.
— Это как?
— Я прилетел, прошёл медосмотр, мне дают контракт. Читаю: данные мои, а условия — не те, которые мы обсуждали. Звоню юристам, они говорят, что, скорее всего, перепутали. Но так перепутать невозможно! Там уже везде подпись от клуба стоит, только моей не хватает. В итоге привезли новый контракт. В остальном вопросов не было.
Я играл, всё было нормально. Но ещё до летних сборов, когда закончился чемпионат, предупредили: если в команде сменится руководство — будет тяжело. Помимо моей звучали фамилии Тихого и Нигматуллина — нас троих уже нет в команде, — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.