Живоглядов вспомнил, как при переходе в «Пари НН» ему дали контракт с неверной зарплатой

— Я прилетел, прошёл медосмотр, мне дают контракт. Читаю: данные мои, а условия — не те, которые мы обсуждали. Звоню юристам, они говорят, что, скорее всего, перепутали. Но так перепутать невозможно! Там уже везде подпись от клуба стоит, только моей не хватает. В итоге привезли новый контракт. В остальном вопросов не было.