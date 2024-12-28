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Стал известен самый популярный игровой номер у футболистов в текущем сезоне РПЛ

Российская Премьер-Лига (РПЛ) опубликовала статистику по частоте использования игровых номеров футболистами в текущем сезоне.

Источник: ФК "Зенит"

«Самый популярный номер среди игроков — 7. Он встречается сразу у 16 футболистов. Без семёрочки в команде только “Спартак” и ЦСКА», — сообщает РПЛ в своём телеграм-канале.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.