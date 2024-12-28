Федорищев: «У “Крыльев Советов” нет проблем. Бюджет на уровне топ-8 команд в России»

«“Крылья Советов” — легендарная команда. Была, есть и будет. У команды нет сложных времен. У “Крыльев Советов” бюджет на уровне топ-8 команд в стране. Он очень большой, и нет у команды проблем. Мы даже смогли со счетов команды перераспределить те самые 800 млн рублей. Просто болтались себе на счету, не работали. А теперь работают — строим 100 площадок для массового спорта в регионе.



Будем надеется, что после перерыва зимнего нас ожидают яркие победы. Нам тренер обещал и выполняет свое обещание: ведет команду, тренирует. Мы ждем яркую, красную, результативную игру, и наверное, она нас ожидает. Болеем за команду, ждем побед. У Осинькина важная задача стоит — в восьмерку команду вернуть. Знаю, что он к этой цели идет, заряжен, мотивирован. Все возможности есть, бюджеты огромные. Просто бери и твори.



Вы же видели, как они в Питере играли? Стоило ребят мобилизовать… Знаете, очень интересная тактика — когда появляется внешний враг, коллектив мобилизуется. Так получилось, что я стал для команды, для болельщиков, в некотором смысле этим внешним врагом. Но я точно знаю, что выходя на игру с “Зенитом”, ребята хотели показать, кто они на самом деле есть», — заявил Федорищев в программе «Очная ставка».