Назван еще один вариант продолжения карьеры лучшего бомбардира РПЛ

Угальде перешел в «Спартак» год назад и во второй части прошлого сезона не смог забить ни одного мяча в 12 матчах Российской премьер-лиги, один раз отличившись в игре Кубка России против санкт-петербургского «Зенита». Однако с приходом на пост главного тренера красно-белых Деяна Станковича костариканец забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 18 матчах РПЛ в первой части сезона и является лучшим бомбардиром чемпионата.