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«Химки» объявили о досрочном расторжении контракта с вратарём Бурыченковым

Подмосковные «Химки» объявили о досрочном расторжении трудового соглашения с голкипером Ярославом Бурыченковым.

Источник: https://vk.com/fckhimki_official

«Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Мы благодарим Яру за яркое время, проведённое в команде, и желаем удачи!» — говорится в заявлении «Химок».

В нынешнем сезоне Бурыченков не сыграл ни одного матча за подмосковный клуб. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 50 тыс.

За свою профессиональную игровую карьеру Бурыченков выступал за «Металлург Видное», «Зенит-2», «Звезда Санкт-Петербург 2» и грузинский «Самтредиа».

Химки