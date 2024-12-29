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Юрий Жирков объяснил, почему РПЛ стала слабее в 2024 году

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков оценил уровень российской Премьер-Лиги в 2024 году, а также выразил пожелание для отечественного футбола на новый, 2025 год.

Источник: РИА "Новости"

— В 2025 году я желаю российскому футболу вернуться на европейскую арену.

— Российский футбол стал лучше за 2024 год?

— В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров, лига стала слабее. Самое главное, что сейчас появляются наши молодые талантливые футболисты, начинают раскрываться, — заявил Жирков в интервью Metaratings.ru.

После осенней части сезона лидером РПЛ является «Краснодар», набравший 39 очков в 18 матчах. На втором месте идет петербургский «Зенит» (39), на третьем — московский «Спартак» (37).