Юрий Жирков объяснил, почему РПЛ стала слабее в 2024 году

— В 2025 году я желаю российскому футболу вернуться на европейскую арену.
— Российский футбол стал лучше за 2024 год?
— В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров, лига стала слабее. Самое главное, что сейчас появляются наши молодые талантливые футболисты, начинают раскрываться, — заявил Жирков в интервью Metaratings.ru.
После осенней части сезона лидером РПЛ является «Краснодар», набравший 39 очков в 18 матчах. На втором месте идет петербургский «Зенит» (39), на третьем — московский «Спартак» (37).