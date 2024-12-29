Аршавин не верит в возвращение России на международную арену в 2025 году

«Честно, у меня не такие оптимистичные взгляды. Дюкову виднее, он больше общается с УЕФА и ФИФА. Все зависит от разрешения конфликта [на Украине]: как только он завершится, так и вернут нас. Думаю, никто не скажет, будет это в ближайшие 2 или 3 года. Здесь очень трудно и бесполезно предсказывать», — сказал Аршавин «СЭ».