Артём Ребров: для «Спартака» 2024 год получился неровным, весна была провальная

«Для “Спартака” год получился неровным. Весна была практически провальная, команда не смогла попасть в тройку. Плюс у нас поменялся тренер. Но в концовке года команда показала зрелищную и яркую игру. Мы в гонке за призовые места! В конце первой части сезона были классные игры, много болельщиков на трибунах», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.