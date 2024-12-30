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Артём Ребров: для «Спартака» 2024 год получился неровным, весна была провальная

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров подвёл итоги уходящего года для красно-белых.

Источник: Чемпионат.com

Напомним, команда Деяна Станковича набрала 37 очков в первой части нынешнего сезона и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

«Для “Спартака” год получился неровным. Весна была практически провальная, команда не смогла попасть в тройку. Плюс у нас поменялся тренер. Но в концовке года команда показала зрелищную и яркую игру. Мы в гонке за призовые места! В конце первой части сезона были классные игры, много болельщиков на трибунах», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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