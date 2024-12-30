Кафанов: хотелось дать возможность Максименко и Лантратову услышать гимн России на поле

— Надо отдать должное Илье, что переход из команды, которая борется за выживание, в топ-клуб с большими амбициями прошёл настолько безболезненно. Он легко влился в коллектив и стал первым номером. Это не очень просто. Одно дело, когда ты играешь за «Химки», где много моментов и в случае ошибки тебе дадут ещё шанс. В «Локомотиве» другая ситуация. Эта команда позволяет соперникам создать моменты у своих ворот гораздо реже. Любая ошибка и потеря очков очень болезненно сказывается. И на это негативно реагируют пресса и болельщики. Илья оказался как раз тем игроком, который пришёл и сразу стал первым номером.