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Кафанов: хотелось дать возможность Максименко и Лантратову услышать гимн России на поле

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова.

Источник: Чемпионат.com

— Надо отдать должное Илье, что переход из команды, которая борется за выживание, в топ-клуб с большими амбициями прошёл настолько безболезненно. Он легко влился в коллектив и стал первым номером. Это не очень просто. Одно дело, когда ты играешь за «Химки», где много моментов и в случае ошибки тебе дадут ещё шанс. В «Локомотиве» другая ситуация. Эта команда позволяет соперникам создать моменты у своих ворот гораздо реже. Любая ошибка и потеря очков очень болезненно сказывается. И на это негативно реагируют пресса и болельщики. Илья оказался как раз тем игроком, который пришёл и сразу стал первым номером.

В национальной сборной Илья выходил на замену в Катаре, и очень хотелось дать возможность ему и Саше Максименко выйти в основном составе. Слушать гимн перед матчем в качестве игрока основного состава национальной сборной — это незабываемые ощущения.

— После ошибки Лантратова в матче с «Краснодаром» вы сказали, что одна ошибка на десять матчей — это хорошо…

— Да, так считают в Европе. И тоже с этим соглашусь. Не надо забывать, что «Локомотив» долгое время находился в тройке лидеров благодаря хорошей игре Ильи, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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