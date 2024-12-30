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В РФС отреагировали на гибель Алексея Бугаева

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на новость о смерти экс-защитника «Локомотива» и сборной России Алексея Бугаева. Бывший футболист погиб в зоне СВО.

Источник: РФС

«Российский футбольный союз соболезнует родным и близким Алексея Бугаева», — заявили в пресс-службе РФС корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, ранее экс-футболист был арестован в Краснодаре с 500 г мефедрона. Бугаева приговорили к 9,5 года в колонии строгого режима. Он был признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотиков».

За свою профессиональную карьеру Бугаев также успел поиграть за московское «Торпедо», томскую «Томь», подмосковные «Химки» и «Краснодар». В составе основной сборной России экс-защитник провёл семь матчей.

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