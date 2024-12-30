Виталий Кафанов назвал главное вратарское открытие РПЛ последних лет

— Безусловно. Это уникальный случай, когда вратарь команды, которая покидает РПЛ, переходит в лучший клуб страны и становится первым номером. Во всяком случае такого не припоминаю, — сказал Виталий Кафанов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.