Руслан Безруков подвёл итоги 2024 года для «Рубина»

«Подводя итоги 2024 года для “Рубина”, скажу — серединка. Мы отдавали очки в тех матчах, где не должны были этого делать. Из-за этого у команды не было запаса очков, чтобы оказываться выше в таблице», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.