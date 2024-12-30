Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пари НН» объявил о переходе голкипера Кукушкина в «Балтику»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о переходе вратаря Ивана Кукушкина в калининградскую «Балтику» на правах аренды до конца 2025 года.

Источник: AP 2024

«Вратарь Иван Кукушкин отдан в аренду (с опцией выкупа) до конца 2025 года в калининградскую “Балтику”. В составе “Пари НН” за полтора сезона Кукушкин провёл один матч в чемпионате и три — в Кубке страны. Удачи, Иван!» — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН», опубликованном в телеграм-канале клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице.

Пари Нижний Новгород
Балтика
Премьер-лига: таблица и календарь