«Пари НН» объявил о переходе голкипера Кукушкина в «Балтику»

«Вратарь Иван Кукушкин отдан в аренду (с опцией выкупа) до конца 2025 года в калининградскую “Балтику”. В составе “Пари НН” за полтора сезона Кукушкин провёл один матч в чемпионате и три — в Кубке страны. Удачи, Иван!» — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН», опубликованном в телеграм-канале клуба.